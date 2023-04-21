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Пригожин заявил, что сын Пескова Николай служил артиллеристом в ЧВК «Вагнер»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 33-летний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай отслужил рядовым артиллеристом в его частной военной компании. Об этом сообщает Telegram-канал «Позывной Брюс», разместив соответствующее видео.

«Из всех моих знакомых, впервые об этом скажу, один человек, Дмитрий Сергеевич Песков... Своего сына... Пришел, говорит, забери его простым артиллеристом», — сказал он.

По словам Пригожина, Николай Песков отработал «абсолютно нормально», «по колено в грязи».

Ранее Пригожин заявил, что говорить об образовании котла для Вооруженных сил Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут) пока рано. Он добавил, что те, «кто болтает языком вперед», создают проблемы.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что группировка Вооруженных сил Украины в Артемовске взята в котел.

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