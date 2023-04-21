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Минугля ДНР сообщило об атаке энергетиков дроном ВСУ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Беспилотник Вооруженных сил Украины совершил атаку на энергетиков, которые работали в Старомихайловке. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале.

«Сегодня украинский беспилотник атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке. На автовышку сотрудников Петровского Западного РЭС «Региональной энергопоставляющей компании» был сброшен ВОП (взрывоопасный предмет)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данная бригада занималась восстановлением энергоснабжения местных жителей.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 20 апреля дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины совершил атаку на трактор-погрузчик, проводивший работы на одном из возведенных в регионе фортификационных сооружений в Суджанском районе. По словам Старовойта, в результате атаки беспилотного летательного аппарата водитель погрузчика не пострадал, были нанесены повреждения строительной технике.

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