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Военный эксперт Хатылев спрогнозировал ход расследования взрыва в Белгороде

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«РИА Новости»/«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»/«Baza»

Для расследования взрыва, который накануне произошел в Белгороде, привлекут авиационных специалистов, а также экспертов по вооружению, рассказал «Общественной службе новостей» военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск России Сергей Хатылев. По его словам, на время расследования эксплуатацию Су-34 могут приостановить. Ранее в Минобороны России сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиабоеприпаса с Су-34.

Хатылев отметил, что при расследовании данного инцидента специалисты могут провести натурные испытания — самолет отправится в полет в аналогичных условиях для того, чтобы определить, какое воздействие на его конструкцию было оказано, и почему произошел сход боеприпасов.

«Это такая напряженная работа, поэтому там просто так это дело не будет заиграно и оставлено в ящике, ведь в авиации кровью все написано. Это полет, это исправность авиационной техники и вооружения, это жизнь летчика, а самое главное — это жизнь окружающих людей», — сказал он.

По мнению эксперта, расследование подобных случаев осложняется необходимостью выяснить обстоятельства произошедшего в воздухе. На анализ ситуации могут потребоваться как минимум две недели.

«После будут опубликованы официальные данные авиационной экспертизы по линии вооружения о том, что же произошло в этот день с этими боеприпасами. Трудно сказать, как это будет квалифицировано, — самопроизвольный сход боеприпасов, или же были сняты степени предупреждения. Гадать не будем», — добавил Хатылев.

В результате взрыва в Белгороде была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома, повреждения получили несколько автомобилей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что пострадали два человека.

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