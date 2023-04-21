ФСБ: плененного в Мариуполе морпеха ВСУ осудили на 3,5 года за участие в «Правом секторе»*

Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону осудил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 3,5 года за участие в организации «Правый сектор» (организация запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

По информации ТАСС, подсудимый, гражданин России 1989 года рождения, служил старшим стрелком 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Он попал в плен к российским подразделениям на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В сентябре против него было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, согласно статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

В мае прошлого года Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль в ходе спецоперации территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Тогда в плен сдались 2439 бойцов «Азова» (организация запрещена в России) и военнослужащих украинской армии.