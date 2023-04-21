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Назначены новые командующие Тихоокеанским и Балтийским флотами

ТАСС: адмирал Виктор Лиина назначен новым командующим Тихоокеанским флотом России

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Павел Львов/РИА Новости

Адмирала Виктора Лиину, занимавшего должность командующего Балтийским флотом, назначили на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. На этом посту он сменил адмирала Сергея Авакянца.

Лиина занимал должность командующего Балтфлотом с октября 2021 года. По информации ТАСС, на посту его сменил вице-адмирал Владимир Воробьев. До этого Воробьев занимал должность замначальника Генштаба Вооруженных сил России.

Ранее РИА Новости писало, что в качестве вероятного кандидата на пост командующего ТОФ рассматривается Лиина.

Представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил в ходе совещания с главами регионов, что командующий ТОФ Сергей Авакянц получил назначение на новую должность.

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