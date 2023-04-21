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Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на трактор-погрузчик

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 20 апреля дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на трактор-погрузчик, проводивший работы на одном из возведенных в регионе фортификационных сооружений в Суджанском районе. Сообщение было опубликовано чиновником в его Telegram-канале.

По словам Старовойта, в результате атаки беспилотного летательного аппарата водитель погрузчика не пострадал, были нанесены повреждения строительной технике.

Ранее Старовойт сообщил об отмене массовых мероприятий в Курской области на 9 Мая по соображениям безопасности. Решение было принято на заседании оперативного штаба. В регионе отменены массовые мероприятия, парад и запуск салютов.

2 апреля глава Курской области сообщил о ранении семи человек в результате минометного обстрела ВСУ.

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