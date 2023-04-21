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Правительство Армении одобрило законопроект о срочной службе женщин-добровольцев в армии

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Максим Богодвид/РИА Новости

Правительство Армении одобрило законопроект о срочной службе женщин-добровольцев в Вооруженных силах. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе представления закона министр обороны Армении Сурен Папикян подчеркнул, что женщины будут служить в армии на добровольной основе. Обязательный срок службы составит шесть месяцев.

Первый набор женщин в армию в стране планируют осуществить в ходе зимнего призыва 2023 года. По завершении службы женщинам представят 1 млн драмов ($2,5 тыс.) в качестве почетной выплаты.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, данный законопроект соответствует концепции создания профессиональной армии в стране. Одобренный законопроект был направлен на рассмотрение в парламент.

28 января 2023 года Пашинян объявил о планах по введению добровольной женской военной службы в послании по случаю Дня армии. Армянские женщины уже имеют возможность служить в Вооруженных силах по контракту.

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