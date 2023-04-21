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Tagesshau: Германия уберет системы ПВО Patriot из Польши и Словакии к июню 2023 года

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Global Look Press

Германия уберет системы Patriot из Польши к июню 2023 года. Об этом сообщает немецкое издание Tagesshau со ссылкой на представителя федерального министерства обороны.

Также в Германии намерены вывезти системы Patriot из Словакии до конца 2023 года по окончании миссии German Patriot.

Ракетные комплексы были переброшены в Польшу в январе 2023 года после падения снаряда на территорию страны.

«Страны проинформированы о планах», — заявили в Минобороны Германии.

Всего, по данным Reuters, Германия располагает 11 системами ПВО.

26 января две немецких системы противовоздушной обороны были доставлены в Польшу и затем развернуты в районе города Замосць, находящегося на юго-востоке Польши примерно в 60 км от украинской границы и в 110 км от города Львов.

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