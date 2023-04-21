«РВ»: военнослужащий ВСУ в Артемовске случайно показал превращенную в крепость многоэтажку

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время съемки ролика для соцсетей в Артемовске (украинское название — Бахмут) случайно запечатлел многоэтажный дом, превращенный в настоящую крепость. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах видно, что по периметру дома вырыты окопы, которые ведут в подвал.

На балконах многоэтажки можно разглядеть украинских военнослужащих.

Кроме того, как отмечают военкоры, большинство жилых домов в Артемовске теперь представляют собой крепости.

Ранее газета The Washington Post написала, что США уговаривали Украину оставить Артемовск, считая, что ВСУ его не удержат.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.