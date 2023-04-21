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ВС РФ уничтожили боеприпасами «Краснополь» украинские танк и РСЗО на Купянском направлении

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Минобороны РФ

Российские военные уничтожили на Купянском направлении боеприпасами «Краснополь» танк и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ, сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Также, по словам офицера, расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Вооруженных сил России ликвидировал 15 украинских военных в районе населенных пунктов Стельмаховка, Артемовка и Новоселовское.

Кроме того, в районе населенных пунктов Коломичиха, Ильинка и Егоровка уничтожены три украинских дрона.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении уничтожены более 30 бойцов ВСУ и польская самоходка KRAB.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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