Tasnim: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США выйти на поверхность в Ормузском проливе

Командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани заявил, что военно-морские силы (ВМС) Ирана принудили атомную подводную лодку США «Флорида» класса «Огайо» выйти на поверхность. По его данным, судно пыталось пересечь Ормузский пролив, сообщает ТАСС, ссылаясь на Tasnim News Agency.

«Подводная лодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой. Иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении», — заявил Ирани.

Он пояснил, что, так как американская подводная лодка находилась недалеко от территориальных вод Ирана, она получила соответствующее предупреждение, изменила курс и продолжила путь с сопровождением.

В военно-морских силах США утверждают, что заявление Ирана не соответствует действительности — в том районе вообще нет американских субмарин. Заявление назвали «очередной иранской дезинформацией» для дестабилизации региона.

Ранее специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обвинил США в том, что они занимаются ядерным распространением в Азиатском регионе.