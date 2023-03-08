В Донецке сообщили, что рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой народной республики (ДНР), связь с ним отсутствует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств ДНР.

По информации агентства, рэпер поехал к бойцам, чтобы провести концерт и попал под обстрел, связь с ним прервалась.

6 марта сообщалось, что Давид Нуриев приехал с гуманитарной помощью в Донецк. Во время визита в город он рассказал, что фильм «Брат 3» Валерия Переверзева, в котором он сыграл одну из главных ролей, должен выйти в прокат осенью 2023 года. Он также отметил, что нейтрально относится к уехавшим из страны артистам, однако не общается с ними.

До этого сообщалось, что российский актер Владимир Стеклов навестил участников спецоперации в Донбассе. В ходе поездки он прочел военным стихи, рассказал о процессе съемок кино и поделился историями из жизни.