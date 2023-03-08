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ЕС утвердил увеличение фонда мира, финансирующего поставки оружия Киеву, на €2 млрд

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Евросоюз утвердил увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия для Украины, на €2 млрд. Об этом сообщается в Twitter шведского представительства в Совете Европы.

«Послы ЕС одобрили выделение дополнительных 2 млрд евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», — говорится в сообщении.

Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз намерен в течение ближайших недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму €1 млрд.

В инициативе планировали принять участие все страны, кроме Дании.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что внеочередная встреча министров иностранных дел стран ЕС должна была пройти 6-7 марта. Ее главной темой должна была стать координация поставок дополнительного оружия и боеприпасов для Украины.

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