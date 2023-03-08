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Военная медсестра сообщила об охоте ВСУ на российских медиков в зоне спецоперации

Военная медсестра Касымжанова: ВСУ обещают награды за ликвидацию медиков из России в зоне СВО

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военная медсестра Ирина Касымжанова рассказала «Ленте.ру», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно размещают сообщения в гражданских чатах, где обещают вознаграждения за головы российских медиков.

«За голову российского врача платят хорошо <... > убить может не только боец противника, но даже гражданский», — сказала она.

В то же время, по ее словам, она не сталкивалась с негативом от местного населения.

Касымжанова указала, что однажды к медикам привезли женщину с осколочным ранением, и та просила не посылать ее в обычную больницу, а оставить в российском госпитале.

Ранее эвакуированный российскими солдатами из Артемовска (украинское название — Бахмут) Юрий Марченко заявил, что снайперы Вооруженных сил Украины прицельно стреляют по мирному населению.

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