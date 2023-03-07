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Под Артемовском погиб один из лидеров «Правого сектора»* Коцюбайло

Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора» Коцюбайло под Артемовском

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Телеграм-канал «Политика Страны»

Один из лидеров «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Коцюбайло, который командовал подразделением «Волки Да Винчи», погиб под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на сообщения в соцсетях адвоката Маси Найем и бывшего народного депутата Бориславы Березы.

«Под Бахмутом погиб один из лидеров «Правого сектора» Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи», — говорится в сообщении.

По информации канала, Коцюбайло начал участвовать в боевых действиях в составе ДУК «Правый сектор» в 18-летнем возрасте в 2014 году. В 2020 году стал членом «Правого сектора». 1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание героя.

О гибели Коцюбайло также рассказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В январе украинские СМИ сообщали, что под Артемовском ликвидирован бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО (организация запрещена в России) (Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона), Валерий Пальчик.

*   организация запрещена в России
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