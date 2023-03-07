Парламент Швейцарии отказался разрешить реэкспорт оружия на Украину

Федеральное собрание Швейцарии отклонило инициативу о пересмотре запрета на реэкспорт вооружений из Швейцарии, чтобы оказать военную помощь Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе органа.

Такое решение было принято 23 голосами против 18 при двух воздержавшихся.

6 марта в Федеральном собрании Швейцарии заявили, что часть танков Leopard 2 в стране может быть утилизирована. Всего в настоящее время в распоряжении Швейцарии имеется 96 танков Leopard 2. Министр обороны Германии Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек 23 февраля обратились к властям Швейцарии с предложением о закупке части этих танков.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что в Чехии обратились к властям Швейцарии с просьбой предоставить им ряд танков Leopard 2 «в дар» в знак признательности за помощь Чехии Киеву.