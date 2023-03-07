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МО ФРГ: решение о постоянной дислокации бригады бундесвера в Литве должна принимать НАТО

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Wolfgang Rattay/Reuters

Решение о постоянной дислокации бригады бундесвера на территории Литвы должна принимать НАТО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции в Вильнюсе, передает LRT.

По словам Писториуса, вопрос заключается в том, что в НАТО считают необходимым.

«У нас есть бригада, направленная в Литву, литовская сторона уже начала необходимые процессы создания инфраструктуры. Напоследок ставим еще один вопрос: что по этому поводу говорит НАТО? ... Должны ли мы иметь постоянно дислоцированную бригаду в Прибалтике?», — отметил глава Минобороны ФРГ.

Ранее глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что Литва и Германия достигли договоренности о необходимости усиления восточного фланга Североатлантического альянса, предполагающей дислокацию дополнительных систем ПВО и истребителей.

По его словам, в Литве будут дислоцированы дополнительные истребители стран-союзников.

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