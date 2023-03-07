В ВСУ не подтвердили информацию польского Минобороны о прибытии на Украину систем Patriot

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что комплексы Patriot еще не прибыли на Украину, их поставка ожидается в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает Telegram-канал «Страна.ua».

Он отметил, что публично о получении этих систем будет объявлено после того, как их протестирует командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине», – приводит слова Игната канал.

Ранее о прибытии американских систем противовоздушной обороны Patriot заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете El Razon.

Позже в польском Минобороны заявили, что слова Блащака неверное истолковали. Там пояснили, что намерение польского министра заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot.