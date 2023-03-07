Донецкий депутат Бердичевский рассказал о многоуровневых коммуникациях ВСУ в Авдеевке

Российские войска делают все необходимое, чтобы обрезать логистику ВСУ в Авдеевке, однако ситуацию осложняют выстроенные противником укрепления, в том числе многоуровневые подвалы. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал депутат Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский. По его словам, из-за сложных оборонительных сооружений оценить точное число украинских военных практически невозможно.

«Авдеевка является одним из наиболее укрепленных противником районов. Его оборудование проводилось в течение восьми лет. Там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. Перемолоть ВСУ будет непросто», — отметил Бердичевский.

По его словам, Киев постоянно стягивает в населенный пункт живую силу и боеприпасы по проселочным и грунтовым дорогам. Весенняя распутица создает определенные проблемы, однако противник пока еще находит способы добраться до места, добавил парламентарий.

Ранее командир взвода с позывным «Игнат» заявил, что реактивный дивизион «Корса» отрезает части ВСУ в Авдеевке от путей снабжения, чтобы вызвать снарядный голод и нехватку личного состава.