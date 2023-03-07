Лукашенко рассказал, откуда приехал причастный к попытке диверсии на самолете А-50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что диверсант, имеющий отношение к инциденту с российским самолетом А-50, прибыл на территорию Белоруссии из Украины через Польшу и Латвию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Варшава – Лодзь – Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что сначала диверсант пытался проникнуть на территорию Белоруссии через границу с Украиной, но был остановлен пограничниками. Тогда он пересек латвийско-российскую границу и направился в Минск автобусом из Пскова.

Лукашенко подчеркнул, что пограничник, который пропустил диверсанта, будет найден.

Ранее Лукашенко говорил о задержании причастных к попытке подрыва российского самолета А-50. По словам президента, мужчину завербовали украинские спецслужбы в 2014 году. Сам он является россиянином, но имеет также и украинский паспорт.

До этого белорусское телевидение показывало кадры с исправным российским самолетом ДРЛО А-50.