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Лукашенко рассказал, откуда приехал причастный к попытке диверсии на самолете А-50

Лукашенко: причастный к диверсии на российском А-50 прибыл через Польшу и Латвию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что диверсант, имеющий отношение к инциденту с российским самолетом А-50, прибыл на территорию Белоруссии из Украины через Польшу и Латвию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«ВаршаваЛодзьРига. И там он пересек латвийско-российскую границу», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что сначала диверсант пытался проникнуть на территорию Белоруссии через границу с Украиной, но был остановлен пограничниками. Тогда он пересек латвийско-российскую границу и направился в Минск автобусом из Пскова.

Лукашенко подчеркнул, что пограничник, который пропустил диверсанта, будет найден.

Ранее Лукашенко говорил о задержании причастных к попытке подрыва российского самолета А-50. По словам президента, мужчину завербовали украинские спецслужбы в 2014 году. Сам он является россиянином, но имеет также и украинский паспорт.

До этого белорусское телевидение показывало кадры с исправным российским самолетом ДРЛО А-50.

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