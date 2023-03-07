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Глава Минобороны Шойгу: взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ

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РИА Новости

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) продолжаются. Он отметил, что взятие города позволит вести наступление вглубь обороны украинских войск. Об этом Шойгу сказал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ, передает РИА Новости.

«Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны Вооруженных сил Украины», — указал министр обороны.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что российские силы контролируют почти половину Артемовска.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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