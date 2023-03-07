El Pais: чешский наемник заявил, что в Артемовске из-за нехватки патронов дрался ботинком

Чешский наемник, сражающийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что в Артемовске из-за нехватки огнестрельного оружия ему иногда приходилось «сражаться ботинком». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на испанское издание El Pais.

Наемник заявил, что бои иногда идут врукопашную, поскольку, по его словам, когда оружия недостаточно, «ты достаешь все, что у тебя есть, нож, лопату, чтобы спасти свою жизнь».

«Когда у тебя нет ничего, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», — сказал наемник по имени Милош.

По его словам, наемники в отличие от украинских солдат имеют возможность разорвать контракт в любой момент, если им «разонравится» участие в боевых действиях. При этом Милош признался, что украинская армия ежедневно теряет «много, много, много» человек во время боев.

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