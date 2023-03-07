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Советник Пушилина Гагин заявил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска

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РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

«Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска», — заявил он.

По словам Яна Гагина, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) группами пытаются бежать из города по проселочным дорогам.

7 марта подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины усиливают группировки своих войск в Артемовске, чтобы препятствовать полному окружению города российскими военными.

Командир подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявлял, что города, которые расположены рядом с Артемовском, могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Daily Mail, битва за Бахмут (Артемовск) стала для украинской армии одной из самых трудных и болезненных. Тем временем руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные готовятся окружить его подразделение и формируют четыре новые бригады вокруг Бахмута, чтобы деблокировать город. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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