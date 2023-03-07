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Reuters: Украина попросила у США поставить ей кассетные боеприпасы МК-20

Reuters: Украина просит у США кассетные боеприпасы МК-20 для сбрасывания с дронов в Киеве

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Shutterstock

Украина попросила США поставить ей кассетные кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов, передает агентство Reuters, ссылаясь на членов комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адама Смита и Джейсона Кроу.

По их информации, украинская сторона просит Вашингтон передать бомбы МК-20 в дополнение к призывам предоставить кассетные 155-миллиметровые снаряды.

Как заявил Смит, на Украине уверены, что части МК-20 обладают «большими бронебойными возможностями», чем те боеприпасы, которые военные ВСУ используют для сбрасывания с дронов.

3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделили Украине 33-й пакет военной помощи на сумму около $400 млн. По его словам, в новый пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS , боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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