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Уволенный друг Зеленского экс-глава СБУ Баканов оказался под следствием

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Пресс-служба президента Украины

Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, уволенный в июле прошлого года, находится под следствием, сообщает портал NV.ua.

По данным анонимного высокопоставленного представителя Офиса президента Украины, Баканова, который был другом детства украинского лидера Владимира Зеленского и его партнером по «Кварталу-95», обвиняют в провале работы СБУ накануне боевых действий и в начальный период специальной военной операции РФ.

Собеседник издания подчеркнул, что «война обнажила все происходящее в СБУ» и в Офисе президента «были в ужасе» от руководства ведомством Баканова.

«По многим направлениям – полный провал», — сказал чиновник.

Баканова отстранили от должности главы СБУ приказом президента из-за неисполнения служебных обязанностей, повлекшего «человеческие жертвы или другие тяжкие последствия».

Баканов был главой избирательного штаба Зеленского, руководителем и юристом студии «Квартал-95». Он занимал пост главы СБУ с августа 2019 года, до этого работал первым замглавы ведомства. 7 февраля 2022 года главой ведомства был назначен Василий Малюк.

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