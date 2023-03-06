Военный эксперт Хроленко назвал ошибкой решение ВСУ об обороне Артемовска

Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что Вооруженные силы Украины приняли ошибочное решение, оставшись оборонять Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, украинская армия уже потеряла несколько десятков тысяч солдат, обороняя этот город. Кроме того, в Артемовске на данный момент находятся от 10 до 12 тыс. военнослужащих ВСУ.

«Это невосполнимая потеря, которую не компенсирует ритм подготовки специалистов в странах НАТО. Это уже стратегическая ошибка. В этой точке очень эффективно уничтожается украинская армия. На сегодня в бахмутском гарнизоне от 10 до 12 тыс. человек находится», — сказал Хроленко.

Он отметил, что если они не отступят, то их ожидает «либо плен, либо уничтожение».

Ранее военные Вооруженных сил Украины в Артемовске заявили о плохой подготовке, старом оружии, больших потерях и низких шансах выжить. Отмечается, что, по словам украинских военных, их почти сразу отправили на «нулевую линию», несмотря на то, что обещали послать на «вторую и третью».