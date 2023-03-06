Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Военный эксперт Хроленко назвал ошибкой решение ВСУ об обороне Артемовска

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что Вооруженные силы Украины приняли ошибочное решение, оставшись оборонять Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, украинская армия уже потеряла несколько десятков тысяч солдат, обороняя этот город. Кроме того, в Артемовске на данный момент находятся от 10 до 12 тыс. военнослужащих ВСУ.

«Это невосполнимая потеря, которую не компенсирует ритм подготовки специалистов в странах НАТО. Это уже стратегическая ошибка. В этой точке очень эффективно уничтожается украинская армия. На сегодня в бахмутском гарнизоне от 10 до 12 тыс. человек находится», — сказал Хроленко.

Он отметил, что если они не отступят, то их ожидает «либо плен, либо уничтожение».

Ранее военные Вооруженных сил Украины в Артемовске заявили о плохой подготовке, старом оружии, больших потерях и низких шансах выжить. Отмечается, что, по словам украинских военных, их почти сразу отправили на «нулевую линию», несмотря на то, что обещали послать на «вторую и третью».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть