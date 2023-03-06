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Политолог Карасев высмеял намерение Запада «собирать металлолом» по всему миру

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U.S. Air Force/AP

Запад не справляется с задачей поставок достаточного количества вооружений на Украину, поэтому будет «собирать металлолом» по всему миру, заявил в беседе с ФАН политолог, обозреватель МИА NEWS FRONT Владимир Карасев. Так он прокомментировал статью издания Pais о том, что ЕС планирует попросить страны, не входящие в экономический союз, присоединиться к закупкам боеприпасов для помощи Киеву.

«Они сейчас будут по всему миру собирать металлолом, по всем возможным союзникам. Но результат будет абсолютно такой же: российская армия перемелет абсолютно все. И в дальнейшем разговор будет строиться вокруг того, где остановятся вооруженные силы РФ», — считает политолог.

Он добавил, что европейские политики могут жестоко поплатиться за свою активность и раболепие перед Вашингтоном. По его словам, решение Брюсселя ожидаемо, но у российской армии хватит сил, чтобы уничтожить западное оружие.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для обеспечения мира и свободы в Европе ФРГ необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов.

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