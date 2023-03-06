РБК: Россия отказалась предоставлять ОБСЕ данные о своих вооруженных силах

Россия отказалась предоставлять ОБСЕ данные о вооруженных силах, сообщает РБК со ссылкой на главу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константина Гаврилова.

Москва не будет предоставлять данные о своих вооруженных силах за 2023 год, как того требует раздел I Венского документа.

Ранее председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка на открытии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) заявил, что дипломатия должна получить шанс ради урегулирования украинского конфликта.

Он призвал уже сегодня начать думать о том, что будет после завершения конфликта, так как, по его словам, «каждая война когда-то заканчивается». Соботка считает, что дипломатия на уровне парламентов не должна прекращаться.

Министерство иностранных дел Австрии обратилось к России с призывом вернуться к соблюдению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).