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РВ: командование ВСУ направило в Артемовск бронемашины Panthera производства ОАЭ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район Артемовска (украинское название — Бахмут) бронемашины Panthera, произведенные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Русская весна», который также опубликовал видео колонны бронетехники.

По информации портала, бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у недавно сформированных 47-й и 88-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Отмечается, что, судя по всему, украинские войска перебрасывают свои стратегические резервы к Артемовску.

Ранее испанская газета El Pais писала о том, что украинские войска понесли огромные потери в Бахмуте в попытках сдержать наступление российских вооруженных сил.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин также заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в данный момент неспособны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения, так как при боях за Соледар и Артемовск потеряли десятки тысяч солдат.

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