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Military Watch: недостатки танков Challenger 2 снизят эффективность их использования ВСУ

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DefenceHQ/Twitter

Американское издание Military Watch опубликовало статью, в котором указывается на недостатки танков Challenger 2, которые, по мнению авторов, помешают ВСУ использовать их с максимальной эффективностью.

Преимуществом Challenger 2 считается тяжелая броня и башня, однако его броня не содержит композитов или взрывоопасной реактивной брони, что в сочетании с отсутствием противовыбросовых панелей или противовзрывных дверей для боеприпасов означает высокий риск детонации.

Кроме того, этот танк значительно отстает от западных российских аналогов по уровню оснащения. Во-первых, на нем используется нарезная, а не гладкоствольная пушка, как на российских, советских и остальных западных танках. Это снижает точность попадания. Кроме того, боеприпасы для Challenger 2 больше не производятся. На танке установлены тепловизоры 1-го поколения в то время как даже на советских танках — третьего.

Еще одним ключевым недостатком называют отсутствие каких-либо осколочных снарядов, которые очень широко применяются для борьбы с пехотой и которыми оснащены российские танки.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев получит от Лондона вдвое больше танков Challenger 2 (28 вместо 14) и намного больше (33 вместо 24) 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90.

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