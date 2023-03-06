Министр обороны Тайваня Го-чэн предупредил о возможности вторжения КНР в акваторию острова

Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн заявил, что в текущем году остров должен быть в состоянии боевой готовности, поскольку Китай может попытаться войти в его акваторию, передает Reuters.

По мнению министра, предлогом для этого может послужить то, что на Тайване пройдут военные учения совместно с США.

Ранее сообщалось, что Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 10 самолетов и четырех кораблей КНР.

5 марта сообщалось, что тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 13 самолетов ВВС армии Китая и трех китайских военных кораблей. Отмечалось, что корабли не пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Военные полуострова подняли воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.