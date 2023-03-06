Pais: ЕС планирует подключить не входящие в союз страны к закупкам вооружения для Украины

Евросоюз планирует подключить страны, которые не входят в союз, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву.

Издание указывает, из-за того, что оборонная промышленность в основном работает по заказу и испытывает проблемы с оптимизацией, Брюссель планирует пригласить страны — «единомышленники», не являющиеся членами ЕС, присоединиться к схеме закупок, «чтобы придать ей еще больший потенциал».

Отмечается, что среди таких стран указана Норвегия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для обеспечения мира и свободы в Европе ФРГ необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и ФРГ действуют «в унисон», поставляя оружие и военную технику украинским вооруженным силам.