Politico: прибытие украинских летчиков в США не меняет позицию Вашингтона об отправке F-16

Прибытие двух украинских пилотов в США для возможного обучения работе с западными боевыми самолетами, в том числе с истребителями F-16, не говорит об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Украине таких самолетов преждевременной. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Представитель Пентагона заявил изданию, что специальная программа, предназначенная для летчиков с Украины, должна была стартовать в конце прошлого года, но ее реализацию было решено перенести. Украинские пилоты прибыли в штат Аризона и уже неделю находятся там. По данным Politico, в рамках программы украинцы не будут пользоваться американскими самолетами.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника сообщало, что в США два украинских пилота начали обучение на боевых самолетах, в том числе истребителях F-16.

1 марта замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что изначально Украина запросила у США 128 истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, в Вашингтоне полагают, что в перспективе Киеву понадобятся от 50 до 80 западных истребителей.