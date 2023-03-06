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РИА Новости: центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для беспилотников на 3D-принтере

В Республиканском центре БПЛА им. Владимира Жоги в Донецке заявили, что печатают на 3D-принтере различные запчасти для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инструктора центра с позывным «Моделист».

«Печатаются, в частности, хвостовики для стабилизации мин и снарядов, которые затем сбрасываются с дронов», — сказал инструктор.

Кроме того, на 3D-принтере печатаются детали для самих систем сброса, а также для поврежденных дронов.

Ранее в Республиканском центре БПЛА им. Владимира Жоги в Донецке заявляли, что готовят пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников.

5 февраля врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что вместе с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрел, чему и в каких условиях учат бойцов в Республиканском центре БПЛА.

Ранее Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников учебному центру по управлению беспилотными летательными аппаратами им. Владимира Жоги.

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