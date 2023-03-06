В Турции заявили, что могут рассмотреть альтернативы F-16, в том числе российские самолеты

Член Совета по безопасности и внешней политике при турецком президенте Чагры Эрхан заявил, что Турция может отказаться от приобретения американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе истребителями из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет $20 млрд», — сказал Эрхан.

Он отметил, что Анкара совершила ошибку, попросив у Вашингтона F-16, которые американский конгресс до сих пор отказывается предоставить под «каким-то предлогом».

«Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16... Есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter», — сказал Эрхан.

Накануне турецкий министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Турция найдет альтернативу американским истребителям F-16, если Вашингтон откажется продавать их Анкаре.

Ранее американские сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой отложить продажу Турции истребителей до одобрения Анкарой заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын предостерег США от увязывания продаж F-16 c принятием Швеции в НАТО.