РИА Новости: новый свидетель рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска

Появились новые свидетельства стрельбы украинских снайперов по мирным жителям Артемовска (украинское название – Бахмут). Об этом РИА Новости рассказал уже второй эвакуированный из города человек Владимир Шатунов.

«Парень пошел на 23-е [февраля в магазин] купить, я даже его знаю. Его снайпер застрелил. Моя жена возвращается назад, а он мертвый. Весь висок в крови — это что, нормально? <…> Это фашисты», — сказал мужчина.

Он отметил, что местные жители знали, что по ним стреляют украинские войска, но ничего поделать с этим невозможно.

«Они (украинские военные. – «Газета.Ru».) не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить», — добавил Шатунов.

Ранее эвакуированный российскими солдатами из Артемовска Юрий Марченко также заявлял, что снайперы Вооруженных сил Украины прицельно стреляют по мирному населению.