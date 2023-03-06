Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о штурме районов Артемовска

close
100%
Alex Babenko/Reuters

Сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали газете «Известия», что взятый район Ступки — это не пригород, а сам Артемовск (украинское название — Бахмут). По их словам, штурм проходил тяжело, украинские формирования яростно сопротивлялись.

«Я так понимаю, что сзади них стоят заградотряды, и пленные информацию эту подтверждают. Поэтому, как говорят, здесь была битва до последнего украинца. Как бы это плохо ни звучало», — заявил один из бойцов.

По его словам, защищены районы Ягодное и Ступки. Бои в городе идут и на других направлениях.

Ранее в США заявили, что ВСУ потеряли у Артемовска самые подготовленные подразделения. При этом, как указывается в публикации, бригады ВСУ в районе Артемовска различаются по уровню подготовки и не всегда могут взаимодействовать друг с другом должным образом. Один командир роты украинской армии рассказал, что его позиции были захвачены из-за того, что находящийся вблизи батальон, который был набран из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть