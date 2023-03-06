«Известия»: сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о штурме районов Артемовска

Сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали газете «Известия», что взятый район Ступки — это не пригород, а сам Артемовск (украинское название — Бахмут). По их словам, штурм проходил тяжело, украинские формирования яростно сопротивлялись.

«Я так понимаю, что сзади них стоят заградотряды, и пленные информацию эту подтверждают. Поэтому, как говорят, здесь была битва до последнего украинца. Как бы это плохо ни звучало», — заявил один из бойцов.

По его словам, защищены районы Ягодное и Ступки. Бои в городе идут и на других направлениях.

Ранее в США заявили, что ВСУ потеряли у Артемовска самые подготовленные подразделения. При этом, как указывается в публикации, бригады ВСУ в районе Артемовска различаются по уровню подготовки и не всегда могут взаимодействовать друг с другом должным образом. Один командир роты украинской армии рассказал, что его позиции были захвачены из-за того, что находящийся вблизи батальон, который был набран из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения.