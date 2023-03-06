Президент Бенина: Африка вправе использовать ЧВК «Вагнер» для поддержания безопасности

Президент Бенина Патрис Талон заявил, что страны Африки правомочны прибегать к услугам частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер», для обеспечения собственной безопасности. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.

«Если миссия ЧВК «Вагнер» связана исключительно с обеспечением безопасности страны, то африканские государства, не имеющие собственного персонала для выполнения таких задач, правомочны прибегать к услугам частной военной компании», — сказал он.

Талон также отметил, что «Вагнер» — частная компания, которая предоставляет услуги в сфере безопасности, а это «не является предосудительным». Он также напомнил, что подобные ЧВК есть, например, и в Соединенных Штатах.

8 февраля предприниматель, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допускал, что когда услуги бойцов его компании больше не будут нужны, они уйдут в Африку.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что американские власти сотрудничают с представителями разных стран с целью противодействия ЧВК «Вагнер».

До этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов обеспокоены расширением активности частной военной компании «Вагнер» в странах Европы и Африки.