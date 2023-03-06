В ДНР заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 99 различных боеприпасов

В Донецкой народной республике заявили, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 18 раз обстреляли населенные пункты республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего по территории ДНР украинская армия выпустила 99 различных боеприпасов, включая два снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 20 снарядов РСЗО неустановленной модели.

Уточняется, что обстрелу подверглись Донецк, Михайловка, Пантелеймоновка, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Владимировка, Никольское и Волноваха.

Кроме того, по информации представительства республики, за сутки пострадал один человек — подросток подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке.

Накануне сообщалось, что украинская армия за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 40 боеприпасов. Уточнялось, что обстрелу подверглись районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка.

Ранее жительница Горловки в Донецкой народной республике была ранена в результате обстрела со стороны украинской армии. Кроме того, были повреждены здание ДК «Комсомолец», ЛЭП и жилые дома.