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СТВ: около белорусской границы сосредоточились 17 тысяч бойцов ВСУ

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Kacper Pempel/Reuters

Около белорусской границы на данный момент сосредоточено 17 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует гостелеканал СТВ со ссылкой на заявление Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«В районе белорусской границы Украина сосредоточила группировку из 17 тыс. военных», — указывается в материале.

Согласно информации канала, в Ровненской области Украины продолжаются мероприятия по укреплению границы.

Ранее глава Ровненской области Украины Виталий Коваль заявил, что украинские военные усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.

До этого Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что Украина продолжает работы по минированию приграничной со страной территории.

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