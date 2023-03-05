«Хашт-э субх»: иранские пограничники обстреляли афганский город Зарандж

Иранские пограничники нанесли артиллерийский удар по афганскому городу Заранджу, граничащему с Ираном, в результате чего боец движения «Талибан» (организация запрещена в России) получил тяжелое ранение. Об этом сообщает афганская газета «Хашт-э субх» со ссылкой на источники в Зарандже.

Помимо того, удары разрушили жилой дом, также была обстреляна штаб-квартира сил безопасности талибов в этой провинции, граничащей с Ираном.

По информации газеты, боестолкновения иранских военных с талибами на афгано-иранской границе продолжались на протяжении всего дня 5 марта. Сейчас конфликт прекратился.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в иранском городе Мехабад и в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До этого силы безопасности движения «Талибан» в ходе ночного рейда в Кабуле уничтожили двух боевиков группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) и задержали третьего.