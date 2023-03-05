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МИД Азербайджана потребовал вывода армянских военных из Карабаха

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РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о необходимости вывода армянских военнослужащих из Карабаха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Азербайджанская сторона требует <...> немедленного вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана», — указывается в сообщении.

Кроме того, в ведомстве потребовали выполнения Трехсторонней декларации между Азербайджаном, Арменией и Россией, прекращения нелегальной перевозки вооружения и боеприпасов, личного состава и мин из Армении на азербайджанскую территорию.

Как отметили в пресс-службе МИД, это должно быть исполнено в целях предотвращения военных провокаций.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате боевого столкновения в воскресенье, 5 марта, в Нагорном Карабахе. По данным российского оборонного ведомства, в зоне конфликта в Карабахе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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