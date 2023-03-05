Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В сети появились фотографии военной техники США в польском порту Гдыня

В сети появились фотографии большого количества американской военной техники, предположительно, в порту Гдыня в Польше. Об этом сообщает Agenzia Nova.

По предварительным данным, в порту находятся сотни американских военных кораблей, направленных туда в рамках миссии Atlantic Resolve для усиления восточного фланга Североатлантического альянса.

Очевидцы опубликовали видео и фотографии военной техники, среди которых тяжелые танки, бронетранспортеры и другие виды вооружений.

Ранее сообщалось, что Польша в 2023 году потратит на военные расходы 27,7 млрд евро, что составляет 4% ВВП страны. В бюджете запланировано выделить на закупку военной техники и ракетных систем 97 млрд злотых (€20,6 млрд), еще €7 млн будут выделены из Фонда поддержки Вооруженных сил.

В 2021 году Польша потратила на вооружение около 13 млрд злотых (€2,8 млрд), в 2020 году оборонные расходы составили 14,6 млрд злотых (€3,1 млрд), в 2019 году — 9,2 млрд злотых (почти €2 млрд евро).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть