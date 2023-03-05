В сети появились фотографии военной техники США в польском порту Гдыня

В сети появились фотографии большого количества американской военной техники, предположительно, в порту Гдыня в Польше. Об этом сообщает Agenzia Nova.

По предварительным данным, в порту находятся сотни американских военных кораблей, направленных туда в рамках миссии Atlantic Resolve для усиления восточного фланга Североатлантического альянса.

Очевидцы опубликовали видео и фотографии военной техники, среди которых тяжелые танки, бронетранспортеры и другие виды вооружений.

Ранее сообщалось, что Польша в 2023 году потратит на военные расходы 27,7 млрд евро, что составляет 4% ВВП страны. В бюджете запланировано выделить на закупку военной техники и ракетных систем 97 млрд злотых (€20,6 млрд), еще €7 млн будут выделены из Фонда поддержки Вооруженных сил.

В 2021 году Польша потратила на вооружение около 13 млрд злотых (€2,8 млрд), в 2020 году оборонные расходы составили 14,6 млрд злотых (€3,1 млрд), в 2019 году — 9,2 млрд злотых (почти €2 млрд евро).