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Тайвань зафиксировал появление в регионе 13 самолетов и 3 кораблей НОАК

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Thomas Peter/Reuters

Тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 13 самолетов ВВС армии Китая (НОАК) и трех китайских военных кораблей. Об этом говорится в сообщении Минобороны Тайваня.

Уточняется, что корабли не пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Тайваньские военные в ответ подняли воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

Ранее в докладе правительства Китая сообщалось, что КНР в 2023 году будет вести решительную борьбу против «независимости Тайваня» и содействовать воссоединению родины.

Официальный представитель первой сессии 14-го созыва китайского законодательного органа ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей) Ван Чао заявил, что наращивание военного бюджета КНР связано с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны.

В 2022 году Китай увеличил расходы на оборону на 7,1%. Его военный бюджет составил $229,5 млрд.

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