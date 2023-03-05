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Рогов: ВСУ перебрасывают в Запорожье 3500 бойцов, прошедших обучение в Великобритании

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Yevhenii Zavhorodnii/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в подконтрольную Киеву часть Запорожской области около 3,5 тыс. военнослужащих, прошедших обучение в Великобритании. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» и член совета администрации региона Владимир Рогов.

По словам Рогова, подкрепление было размещено в городе Запорожье. В Великобритании солдат тренировали около четырех недель.

Ранее врио главы Запорожской области Балицкий официально перенес столицу региона в Мелитополь из занятого украинскими властями Запорожья.

4 марта Рогов говорил, что в Запорожье зреет бунт против украинского режима. По словам чиновника, что все больше людей в городе, в том числе в отрядах территориальной обороны, не хотят подчиняться киевским властям. Он также заявил, что Запорожская территориальная оборона «наиболее непослушная», ее даже хотели расформировать.

До этого Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины разместили средства противовоздушной обороны (ПВО) в жилой застройке Запорожья.

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