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Марочко заявил о группе дезертиров ВСУ под Кременной в ЛНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что группа военнослужащих, предположительно Вооруженных сил Украины, скрывается рядом с Кременной. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, их «обособленный образ жизни» свидетельствует о том, «что это украинские военнослужащие, самовольно оставившие позиции и не желающие принимать участия в ведении боевых действий».

Ранее в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Юрьевка Луганской народной республики погиб местный житель, еще двое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что по населенному пункту выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что двое жителей Ленинского района Донецка погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.

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