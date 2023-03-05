В КНР заявили об ускорении программы модернизации армии и усилении боевой подготовки войск

Власти Китая намереваются в этом году ускорить программу модернизации китайской Народно-освободительной армии и усилить боевую подготовку войск. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает ТАСС.

«Необходимо всесторонне усиливать управление военным делом, упрочивать и преумножать результаты реформы национальной обороны и вооруженных сил, улучшать комплексное планирование работы по ведению военной борьбы, армейскому строительству и боевой подготовке и при выполнении задач ускорять реализацию важнейших программ по укреплению национальной обороны», — сказано в документе.

Накануне официальный представитель первой сессии 14-го созыва китайского законодательного органа ВСНП Ван Чао заявлял, что наращивание военного бюджета Китая связано с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны.

5 марта стало известно, что Китай собирается проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику.