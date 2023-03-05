РИА Новости: полиция Артемовска вынуждала жителей обвинять Россию после обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреливали жилые кварталы Артемовска (украинское название – Бахмут) с мая 2022 года, а полиция заставляла жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военнослужащих. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный из города Александр Брежнев.

«Много домов попалили. Большинство это все украинцы разрушили. Они начали с мая и рушили так, что не жалели никого», — сообщил мужчина.

Он отметил, что обстрелы велись ежедневно и преимущественно ночью. По словам Брежнева, фиксировать последствия ударов приезжали полицейские.

«Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации», — добавил житель Артемовска.

Он добавил, что спорить с полицией было бесполезно.

Накануне эвакуированный российскими солдатами из Артемовска Юрий Марченко заявил, что снайперы Вооруженных сил Украины прицельно стреляют по мирному населению.