РИА Новости: украинских солдат после обучения в Британии забросили на фронт без оружия

Украинский солдат Евгений Крикливый рассказал РИА Новости, что после обучения на военной базе Воркоп в Великобритании попал на фронт, где у военнослужащих не было оружия.

«В Англии мы проходили 21 день обучение: медицина, инженерка, бои в городе, штурмы, бои в лесу. Вернулись мы в Житомир <…> Нас было 162 человека, практически все мы пошли в 25-ю бригаду. Я записался гранатометчиком с товарищем», – сказал Крикливый.

После обучения его группу вывезли в село в Житомирской области, где поселили в доме, при этом никаких задач не поставили.

Затем, по словам пленного, им приказали выдвигаться в зону боевых действий.

Украинский солдат рассказал, что назначенный вместо раненого командира роты офицер с позывным «Апостол» каждый день просил военнослужащих «потерпеть еще немного», при этом личный состав рот нес каждый день потери ранеными.

По информации пленного, из военной техники на батальон у них был только один многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ).

«Забросили нас без оружия <…> у нас была одна «моталыга» (МТ-ЛБ. – «Газета.Ru».), и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела», — добавил украинский солдат.

Ранее попавший в плен украинский солдат Артем Коваленко сообщил, что группа прошедших обучение в Великобритании военнослужащих ВСУ сдалась в плен после 20 минут первого боя в Донецкой народной республике.