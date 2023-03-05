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Минобороны заявило об открытии дополнительной горячей линии по вопросам СВО

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России заявило об открытии дополнительной телефонной горячей линии по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117», — сказано в сообщении.

Также там добавили, что информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва на военную службу можно получить по единому номеру телефона — 122.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявлял, что горячая линия 122 с 22 сентября 2022 года задействована для решения вопросов по частичной мобилизации. По его словам, кабмин собирал часто задаваемые вопросы россиян и совместно с Минобороны готовил ответы, — их можно получить по телефону и на сайте объясняем.рф.

1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что правительство утвердило порядок оказания медицинской помощи участникам добровольческих формирований. Теперь добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях.

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